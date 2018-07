Berlin (dpa) - In der Diskussion um die Zukunft der Rente hat SPD-Fraktionsvize Carsten Schneider vor überhasteten Entscheidungen gewarnt. Man sollte nicht groß an diesem System herumzudoktern und Dinge versprechen, die man am Ende nicht halten könne, sagte Schneider im "ZDF"-Morgenmagazin. Das System aus staatlicher Rente, Betriebsrente und privater Vorsorge sei ausgewogen. Kernproblem seien Geringverdiener, die eine Rente kaum über dem Niveau der Grundsicherung zu erwarten hätten. "Ich finde, wer lange gearbeitet hat, der muss mehr haben als derjenige, der nicht eingezahlt hat."

