Rio de Janeiro (SID) - Die deutschen Säbel-Herren und die Florett-Damen haben bei der WM in Rio de Janeiro das Viertelfinale erreicht. Die Europameister Max Hartung, Matyas Szabo, Benedikt Wagner und Richard Hübers (alle Dormagen) gewannen ihr Auftaktgefecht gegen Großbritannien nach anfänglichen Problemen 45:35 und treffen am Mittwoch in der Runde der letzten acht auf Ungarn mit Einzel-Olympiasieger Aron Szilagyi.

Die deutschen Florettfechterinnen Carolin Golubytskyi, Anne Sauer, Leonie Ebert und Eva Hampel (alle Tauberbischofsheim) besiegten Japan mit 45:26 und müssen am Dienstag im Duell um den Halbfinal-Einzug gegen den Olympiadritten Südkorea antreten.

Bei der WM in der Austragungsstadt der diesjährigen Sommerspiele finden lediglich die Entscheidungen in den beiden diesmal nicht olympischen Mannschaftsdisziplinen Damenflorett und Herrensäbel statt. Im Einzel hatten bei den Säbelfechtern Hartung und Szabo die Qualifikation für Olympia geschafft, im Frauen-Florett löste nur Golubytskyi das Ticket für Rio.