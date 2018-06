Sydney (dpa) - Ein 16-Jähriger wollte in Australien einen Terroranschlag verüben. Der Anschlag war für heute geplant, wo die Australier und Neuseeländer traditionell ihrer Gefallenen gedenken. Der Junge wurde gestern in Sydney festgenommen. Was genau er vorhatte, sagte die Polizei nicht. Der 16-Jährige habe versucht, eine Waffe zu erstehen, zitiert der Sender ABC aus den Anklageunterlagen. Die radikalisierten Leute würden durch Online-Taktiken von Anwerbern immer jünger, sagt Polizeikommandant Chris Sheehan.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.