Istanbul (AFP) Kampfflugzeuge der von den USA angeführten Allianz gegen die Dschihadistenmiliz Islamischen Staat (IS) in Syrien haben laut Medienberichten Stellungen der Extremisten nahe der türkischen Grenze angegriffen. Bei den Bombardements seien viele IS-Kämpfer getötet worden, meldete die Online-Ausgabe der Zeitung "Hürriyet" am Montag unter Berufung auf Sicherheitskreise. Mit den Angriffen soll der Beschuss des IS auf die türkische Grenzstadt Kilis unterbunden werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.