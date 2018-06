Eriwan (AFP) Bei einer Explosion in einem Bus in der armenischen Hauptstadt Eriwan sind am Montagabend ein Menschen getötet und sechs weitere Insassen verletzt worden. Die Detonation ereignete sich demnach in einer Straße im Stadtzentrum, wie der Sprecher des Katastrophenschutzministeriums, Nikolai Grigorian, sagte. Zuvor hatte er von drei Toten gesprochen. Die Explosionsursache war zunächst unklar, nähere Angaben machte der Sprecher nicht. Die Polizei ermittelte.

