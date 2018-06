Eriwan (AFP) Trotz einer geltenden Waffenruhe sind an der Grenze zwischen Aserbaidschan und der abtrünnigen Region Berg-Karabach zwei armenische Soldaten getötet worden. Die beiden Männer seien am Dienstagmorgen beim Beschuss durch die aserbaidschanische Armee getötet worden, teilte das Armenien-treue Verteidigungsministerium von Berg-Karabach mit. Es warf Aserbaidschan vor, die Waffenruhe seit ihrem Beginn am 5. April bereits 80 Mal verletzt zu haben.

