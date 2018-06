Dhaka (AFP) Nach dem Mord an zwei Homosexuellen-Aktivisten in Bangladesch hat sich die Islamistengruppe Al-Kaida auf dem Indischen Subkontinent (Aqis) zu der brutalen Tat bekannt. Die beiden Opfer hätten seit 1998 "Tag und Nacht gearbeitet", um unter den Menschen des Landes Homosexualität zu verbreiten, erklärte der bangladeschische Arm der Gruppe, Ansar al-Islam, am Dienstag im Internet. Die Aktivisten seien dabei von den USA sowie ihren "indischen Verbündeten" unterstützt worden.

