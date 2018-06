Dallas (SID) - Für den Fall einer Olympia-Teilnahme der deutschen Basketballer hat Superstar Dirk Nowitzki eine Rückkehr in die Nationalmannschaft in Aussicht gestellt. "Wenn Deutschland wirklich noch einen Platz erhält, kann man sich mit Sicherheit zusammensetzen, ob es Sinn macht für mich und die Mannschaft, da im Sommer nochmal anzutreten", sagte der Würzburger bei Sky Sports News HD.

Er kenne die Einzelheiten noch nicht genau, daher wolle er die Entwicklung erst einmal abwarten. Im Rahmen der Suspendierung von 14 europäischen Verbänden, darunter auch Europameister Spanien, hat die FIBA Europe beim Deutschen Basketball Bund (DBB) angefragt, ob Interesse an der Teilnahme oder an der Ausrichtung eines Qualifikationsturniers bestehe. Dort könnte sich der DBB dann doch noch für Rio qualifizieren. Noch steht nicht fest, wann eine Entscheidung fällt.

Nowitzki hatte nach der EM im Januar und der sportlich verpassten Olympia-Qualifikation seine internationale Karriere für beendet erklärt. Sollte es dazu kommen, dass sich auch die Hintertür für den DBB endgültig schließt, hat Nowitzki klare Vorstellungen: "Dann werde ich den Sommer genießen und mit meiner Familie viel reisen."

Nowitzki war in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit seinen Dallas Mavericks in der ersten Play-off-Runde mit 1:4 an den Oklahoma City Thunder gescheitert. Unklar ist noch, wo Nowitzki seine NBA-Karriere fortsetzen wird. Er könnte die Mavericks per Option verlassen und mit 37 Jahren noch einmal eine neue Herausforderung suchen. Beenden will er seine Karriere nach eigener Aussage auf jeden Fall noch nicht.