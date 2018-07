Brüssel (AFP) Die EU-Lebensmittelbehörde EFSA lässt durch eine internationale Expertengruppe mögliche schädliche Auswirkungen der umstrittenen Chemikalie Bisphenol A auf das Immunsystem prüfen. Grund seien neue Studien, die "Bedenken" mit Blick "auf das Immunsystem von Föten und jungen Kindern" aufkommen ließen, teilte die Behörde am Dienstag in Parma mit. Ergebnisse sollen die Experten "in den nächsten Monaten" vorlegen.

