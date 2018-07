Berlin (AFP) Der SPD-Finanzexperte Joachim Poß will im kommenden Jahr nach dann 37 Jahren im Bundestag nicht erneut antreten. Das teilte Poß am Dienstag in Berlin mit. Der 67-Jährige begründete seinen Schritt damit, dass er in seinem Gelsenkirchener Wahlkreis den Weg für einen Generationswechsel frei machen wolle.

