Krefeld (SID) - Die Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Mike Little von DEL2-Champion Kassel Huskies verpflichtet. Das teilte der zweimalige deutsche Meister vom Niederrhein am Dienstag mit. Der 28 Jahre alte US-Verteidiger verbuchte in 47 Spielen für die Huskies 16 Tore und 35 Assists. Little erhält einen Einjahresvertrag.