Quito (dpa) - Ecuadors Staatsführung hat Konstruktionsfehler im Wohnungsbau für einen Großteil der 655 Todesopfer des Erdbebens am 16. April verantwortlich gemacht. "Hunderte von Menschenleben sind wegen miserabler Bauten verloren gegangen", schreibt Präsident Rafael Correa Correa bei Twitter. "Todesfallen" nennt er die Gebäude, die nicht einmal die alten Bauvorschriften beachteten. Nach dem Beben in Haiti 2010 waren die Bauvorschriften in Ecuador verschärft worden. 7000 Gebäude wurden durch das Erdbeben der Stärke 7,8 zerstört.

