Bremen (dpa) - Die Polizei hat am Morgen in Bremen neun Wohnungen und Geschäfte von Salafisten durchsucht. In vier Stadtteilen wurden auch Spezialkräfte aus Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig Holstein eingesetzt. Über die Ergebnisse der Ermittlungen will die Staatsanwaltschaft am Mittag informieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.