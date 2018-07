Bremen (dpa) - Die Polizei ist mit einem Großeinsatz gegen Salafisten in Bremen vorgegangen. Spezialkräfte aus mehreren Bundesländern durchsuchten am Morgen neun Wohnungen und Geschäfte. Hintergrund soll ein Streit zwischen Salafisten über die Auslegung des Islams gewesen sein. In dem Zusammenhang habe es zwei Verletzte gegeben, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Außerdem soll es Pläne gegeben haben, einen Menschen zu töten. Die Polizei stellte die Identität mehrerer Verdächtiger fest und Handys und Computer sicher.

