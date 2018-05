Aue (SID) - Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue hat den Vertrag mit Simon Handle vorzeitig bis 30. Juni 2019 verlängert. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler war noch bis 2017 an den Klub gebunden.

"Simon hat hier bei uns in Aue eine durchweg positive Entwicklung genommen. Diese ist noch lange nicht abgeschlossen. Wenn Simon weiter so zielstrebig und hart an sich arbeitet, wird er auch künftig einen festen Bestandteil unserer Mannschaft darstellen", sagte Sportdirektor Steffen Ziffert.