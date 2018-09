Ingolstadt (dpa) - Trainer Ralph Hasenhüttl will den FC Ingolstadt am Saisonende verlassen. "Die sportliche Leitung beschäftigt sich ab sofort mit einer möglichen Neubesetzung des Cheftrainerpostens", teilte der Fußball-Bundesligist mit. Hasenhüttl wird vor allem mit dem designierten Erstliga-Aufsteiger RB Leipzig in Verbindung gebracht. Die Ingolstädter reagierten "mit Enttäuschung" auf die Entscheidung des 48 Jahre alten Österreichers.

