München (SID) - Klub-Chef Karl-Heinz Rummenigge von Bayern München rechnet mit einer baldigen Rückkehr von Sportvorstand Matthias Sammer. "Es geht ihm sehr gut, er treibt Sport. Es braucht sich keiner Gedanken zu machen. Es ist eine Sache von Wochen, nicht von Monaten", sagte er vor dem Abflug des deutschen Rekordmeisters zum Halbfinale in der Champions League bei Atlético Madrid (Mittwoch, 20.45 Uhr/ZDF und Sky).

Er denke, ergänzte Rummenigge, dass Sammer "wieder dabei ist, wenn wir die Schale bekommen". Das wäre am letzten Spieltag der Bundesliga am 14. Mai.

Am Sonntag hatte der FC Bayern bekanntgegeben, das Sammer (48) derzeit durch eine "winzige Durchblutungsstörung des Gehirns" gehandicapt sei. Aus diesem Grund hatte der Sportvorstand bei den Spielen vergangene Woche gegen Werder Bremen im DFB-Pokal (2:0) und bei Hertha BSC (2:0) am Samstag in Berlin nicht wie gewohnt auf der Bayern-Bank gesessen. Auch auf die Reise nach Madrid verzichtete er erwartungsgemäß.