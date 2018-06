Stuttgart (SID) - Auf der Ferieninsel Mallorca bereitet sich Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart auf das womöglich entscheidende Spiel im Kampf um den Klassenerhalt am kommenden Montag (20.15 Uhr/Sky) bei Werder Bremen vor.

"Wir hatten ursprünglich geplant, uns im Allgäu vorzubereiten. Aufgrund der Wetterlage haben wir uns aber für Mallorca entschieden", sagte VfB-Sportvorstand Robin Dutt am Dienstag und ergänzte: "Wir wollen mit dem Kurz-Trainingslager die lange Trainingswoche unterbrechen und einen Reiz setzen. Es geht jetzt darum, uns in Ruhe und intensiv auf die Partie in Bremen vorzubereiten."

Der VfB wird am Mittwoch mit einem 22-köpfigen Kader nach Mallorca reisen. Insgesamt hat Trainer Jürgen Kramny vier Trainingseinheiten auf Mallorca geplant, ehe das Team nach seiner Rückkehr am Freitagnachmittag seine Vorbereitung auf dem Klubgelände fortsetzt. Am Sonntagnachmittag fliegt der VfB-Tross nach Bremen.

Werder liegt drei Spieltage vor Saisonschluss zwei Punkte hinter dem VfB auf Relegationsplatz 16. Der Tabellenvorletzte Eintracht Frankfurt war am vergangenen Wochenende durch das 2:1 gegen den FSV Mainz wieder bis auf drei Punkten an die Schwaben herangerückt.