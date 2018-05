Tschernobyl (dpa) - Zum 30. Jahrestag der Atomkatastrophe von Tschernobyl hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace die Opfer des Super-GAUs vom 26. April 1986 geehrt. In einer bewegenden Inszenierung projizierten die Umweltschützer am späten Abend rund 40 Fotos von Opfern auf die Außenwand des massiven Sarkophags über dem Reaktor. Der Betonmantel soll einen weiteren Strahlenaustritt aus dem havarierten Kraftwerk verhindern. Die Reaktorexplosion hatte den bislang heftigsten Atomunfall in der Geschichte der zivilen Nutzung der Kernenergie ausgelöst. Weite Teile Europas wurden verstrahlt.

