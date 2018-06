Berlin (dpa) - Kunden müssen ab Juli in mehr Geschäften als bisher für Plastiktüten bezahlen. Mehr als 240 Unternehmen haben sich dem Umweltministerium zufolge selbst verpflichtet, von Juli an Geld für die Tragetaschen zu verlangen. Wie viel, ist nicht festgelegt. In der Vereinbarung zwischen Handel und Regierung, die heute in Berlin vorgestellt wurde, ist lediglich von einem "angemessenen Entgelt" die Rede. Nach Angaben des Handelsverbands sind von der Vereinbarung vorerst etwa 60 Prozent der Plastiktüten im Einzelhandel betroffen. Sehr dünne Tüten, etwa für Obst und Gemüse, bleiben gratis.

