Acapulco (AFP) Die mexikanischen Behörden haben den Anführer der Drogenbande Guerreros Unidos festgenommen, der an dem Verschwinden von 43 Studenten vor mehr als anderthalb Jahren beteiligt gewesen sein soll. Nicolás Nájera Salgado werde verdächtigt, "mit den Ereignissen des 26. und 27. September 2014 in Verbindung zu stehen", teilte das Justizministerium am Montagabend mit. Außerdem wird ihm organisierte Kriminalität und Drogenhandel vorgeworfen.

