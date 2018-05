Berlin (dpa) - Die BMW-Großaktionärin Susanne Klatten will in den kommenden fünf Jahren 100 Millionen Euro für gemeinnützige Zwecke spenden. Sie wolle ihre Mittel so wirkungsvoll wie möglich einsetzen, sagte Klatten in Berlin. Deshalb arbeite sie bei der Vergabe mit einem Beratungshaus zusammen und gründe keine eigene Organisation. Klatten gilt mit einem geschätzten Vermögen von 18,5 Milliarden US-Dollar als reichste Frau Deutschlands. Zuerst gefördert werden ein Job-Vorbereitungsprogramm für Flüchtlinge, ein Paten-Projekt für benachteiligte Kinder und eine Demenz-Aufklärungskampagne.

