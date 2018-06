Köln (SID) - In der Fußball-Chmapions-League steht am Dienstag das erste Halbfinal-Hinspiel auf dem Programm. In einer ausgesprochenen Spitzenbegegnung gastiert Weltmeister Toni Kroos mit dem spanischen Rekordgewinner Real Madrid beim englischen Ex-Meister Manchester City. Das Duell des deutschen Titelträgers Bayern München beim zweiten spanischen Vertreter Atlético Madrid findet am Mittwoch statt.

Rund 100 Tage vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro erhalten die ersten Aktiven des deutschen Olympia-Teams am Dienstag ihre Ausstattung für die Wettbewerbe in Brasilien. Schauplatz der symbolträchtigen Einkleidung und Übergabe weiterer nützlicher Utensilien für die Reise nach Südamerika ist die nordrhein-westfälische Metropole Düsseldorf.

Die deutsche Badminton-Elite spielt ab Dienstag bei der EM im französischen La Roche-sur-Yon außer um Medaillen auch um die letzten Startplätze beim Olympia-Turnier in Rio. Besonders das Damen-Einzel steht dabei mit Zweikampf zwischen der Lüdinghausenerin Karin Schnaase und Olga Konon aus Bischmisheim um das einzige Ticket für die deutschen Damen im Blickpunkt.

Die deutschen Hockey-Damen testen am Dienstag ihre Olympia-Form. In Köln trifft die Mannschaft von Bundestrainer Jamolin Mülders auf das südamerikanische Spitzenteam Argentinien.