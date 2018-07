Bangkok (AFP) Erneut hat eine Leihmutterschaft die Justiz in Thailand beschäftigt. Ein Gericht in der Hauptstadt Bangkok gab am Dienstag einem ausländischen schwulen Paar Recht, deren Leihmutter sich nach der Geburt geweigert hatte, die neugeborene Tochter ausreisen zu lassen. Das Gericht habe seinem Mandanten "das alleinige Sorgerecht zugesprochen", sagte der Anwalt des US-Bürgers Gordon Lake, der mit dem Spanier Manuel Valero verheiratet ist.

