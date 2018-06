San Francisco (AFP) Die Behörden in den USA haben unter Auflagen grünes Licht für eine Großfusion unter Kabelanbietern gegeben. Die aktuelle Nummer drei im Markt, Charter Communications, darf die Konkurrenten Time Warner Cable (TWC) und Bright House Networks (BHN) übernehmen, wie das Justizministerium und die Telekommunikationsaufsicht FCC am Montag mitteilten. TWC ist derzeit die Nummer zwei im US-Kabelmarkt hinter Comcast, BHN liegt an sechster Stelle.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.