Eriwan (AFP) Trotz der Waffenruhe in Berg-Karabach ist in der Kaukasusregion erneut ein armenischer Soldat getötet worden. Der Mann sei in der Nacht zum Mittwoch beim Beschuss durch die aserbaidschanische Armee getötet worden, teilte das Armenien-treue Verteidigungsministerium von Berg-Karabach mit. Aserbaidschanische Soldaten hätten "entlang der gesamten Frontlinie" Stellungen der Armee von Berg-Karabach beschossen, erklärte das Ministerium. Dabei seien auch zwei Dörfer getroffen worden.

