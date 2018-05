Berlin (AFP) Ein couragierter Jugendlicher hat in Berlin einem Handtaschenräuber nachgesetzt und das Diebesgut gesichert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, beobachtete der 16-Jährige nach eigenen Angaben am Vortag, wie ein Mann einer an einer Bushaltestelle wartenden älteren Frau die Handtasche von der Schulter riss und wegrannte. Der junge Mann sei dem Räuber daraufhin einige hundert Meter gefolgt, bis dieser die Beute habe fallen lassen.

