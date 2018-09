Istanbul (AFP) Ein türkisches Rap-Video voller Hassparolen gegen Kurden und Christen wird zum Thema im Parlament von Ankara. Wie der Fernsehsender IMC am Mittwoch berichtete, richtete die deutschstämmige Kurdenpolitikerin Feleknas Uca eine parlamentarische Anfrage an die Regierung. Sie will unter anderem wissen, ob die Behörden eine Drehgenehmigung für das Video erteilt haben.

