Berlin (AFP) Die Bundesregierung will sich offiziell für die deutschen Kolonialverbrechen im heutigen Namibia entschuldigen. Am Ende der Aufarbeitung der gemeinsamen Vergangenheit werde es "eine Entschuldigung von der deutschen Seite" für die Ereignisse ab 1904 geben, sagte der CDU-Außenpolitiker Ruprecht Polenz am Mittwoch in Berlin. Damals war ein Aufstand der Stämme Herero und Nama von den deutschen Kolonialtruppen brutal niedergeschlagen worden - mindestens 60.000 Herero und 10. 000 Nama wurden getötet.

