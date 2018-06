Leipzig (AFP) Dir FDP muss wegen rechtswidriger Spenden ihres früheren nordrhein-westfälischen Landesvorsitzenden Jürgen Möllemann weitere Strafzahlungen und Rückerstattungen in Höhe von 1,2 Millionen Euro an den Bundestag leisten. Die Partei habe Spenden nur aus dem Jahr 1999 rechtzeitig offen gelegt, entschied das Bundesverwaltungsgericht in einem am Mittwoch in Leipzig verkündeten Urteil. Für Spenden aus den Jahren 2000 und 2002 gilt dies demnach nicht. (Az. 6 C 5.159)

