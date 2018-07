Potsdam (AFP) Nach dem Rücktritt des bisherigen brandenburgischen Justizministers Helmuth Markov (Linke) infolge einer Dienstwagenaffäre ist die Nachfolge geregelt. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) werde am Donnerstag dem Landtagsabgeordneten Stefan Ludwig (Linke) zum Nachfolger ernennen, teilte die Staatskanzlei in Potsdam am Mittwoch mit. Die Linkspartei hatte den 49-Jährigen am späten Dienstag für das Amt vorgeschlagen.

