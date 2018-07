Berlin (AFP) Mit einer erst vor wenigen Tagen gestarteten Onlinepetition für ein Verbot von Pferdekutschen in Berlin hat eine Nutzerin der Plattform change.org bis zum Mittwochmittag bereits mehr als 59.000 Unterstützer gefunden. Die Petition von Julia Maier richtet sich an Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD). Darin schreibt die Verfasserin, Pferde seien "Fluchttiere, die in einer Großstadt wie Berlin nichts verloren haben".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.