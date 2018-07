Berlin (AFP) Beim Test von Smartphone-Apps zum Deutschlernen für Menschen aus dem arabischen Sprachraum haben Verbraucherschützer deutliche Qualitätsunterschiede festgestellt: Von insgesamt zwölf untersuchten Apps waren nur zwei empfehlenswert, wie die Stiftung Warentest am Mittwoch in Berlin mitteilte. Die beiden Apps richten sich an Erwachsene und stammen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sowie vom Goethe-Institut.

