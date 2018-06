Berlin (AFP) Menschen mit hohen Einkommen erhalten überdurchschnittlich häufig und in größerem Maße zusätzlich Geld aus Erbschaften und Schenkungen als Menschen mit geringeren Einkünften. Das geht auch einer von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung geforderten Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervor, die am Mittwoch in Düsseldorf veröffentlicht wurde. Erbschaften trügen insofern dazu bei, dass Ungleichheiten der Vermögensverteilung über die Generationen weiter zunehmen.

