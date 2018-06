Krefeld (AFP) Nordrhein-westfälische Zollfahnder haben nach Behördenangaben bei einem 69-jährigen Rentner rund 357.000 unversteuerte Zigaretten beschlagnahmt. Wie die Staatsanwaltschaft Krefeld und die Zollfahndung Essen am Mittwoch mitteilten, kamen die Beamten dem Mann nach monatelangen Ermittlungen auf die Spur: Sie fanden demnach heraus, dass er die unversteuerten Zigaretten in einer Lagerhalle in den Niederlanden abholte und in ein Zwischenlager im niederrheinischen Kempen brachte.

