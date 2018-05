Madrid (AFP) Die spanische Polizei hat nach eigenen Angaben zwei Designerdrogenringe zerschlagen. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch könnte eines der beiden Netzwerke für den Tod eines Drogenkonsumenten in Deutschland mit verantwortlich sein. Demnach wurden bei einer Razzia in der Provinz Alicante an der Mittelmeerküster 150.000 Dosen synthetischen Marihuanas beschlagnahmt und neun Menschen festgenommen.

