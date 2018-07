Abu Dhabi (AFP) Dank steigender Passagier- und Frachtgutzahlen hat die Fluggesellschaft Etihad 2015 deutlich mehr Gewinn gemacht als noch im Jahr zuvor. Unterm Strich stand ein Plus von 103 Millionen Dollar (91 Millionen Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Abu Dhabi mitteilte. Dies war ein Anstieg um 41 Prozent gegenüber 2014. Der Umsatz erhöhte sich von knapp 7,6 Milliarden Dollar auf gut neun Milliarden Dollar.

