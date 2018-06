Brüssel (AFP) Drei Wochen nach dem dem Nein der Niederländer beim Referendum über das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine hat die EU den im kommenden Monat geplanten Gipfel mit dem Land verschoben. Das für den 19. Mai geplante Treffen in Brüssel werde nun im September stattfinden, erklärte eine Sprecherin der EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel. Der genaue Termin werde im Juni festgelegt.

