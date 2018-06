Brüssel (AFP) Die US-Fotoagentur Getty Images hat eine Beschwerde gegen den Internetriesen Google bei der EU-Kommission eingereicht. Getty bemängelt, dass Google seit 2013 Fotos in seinen Bildergalerien in hoher Auflösung zeigt, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung der Agentur hervorgeht. Dadurch sieht das Unternehmen seinen eigenen Geschäftsbereich geschädigt.

