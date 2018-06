Paris (AFP) Nach seiner Auslieferung nach Frankreich soll der mutmaßliche Paris-Attentäter Salah Abdeslam in einem Gefängnis im Großraum Paris in Isolationshaft genommen werden. Der französische Justizminister Jean-Jacques Urvoas sagte am Mittwoch, der 26-jährige Islamist solle von besonders erfahrenen und im Umgang mit gefährlichen Häftlingen geschulten Gefängniswärtern bewacht werden. "Es wurden bereits eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, damit seine Umgebung gesichert wird."

