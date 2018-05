Paris (AFP) Nach seiner Auslieferung nach Frankreich haben die französischen Behörden gegen den mutmaßlichen Paris-Attentäter Salah Abdeslam ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung eingeleitet. Das erklärte die Staatsanwaltschaft am Mittwochabend. Nach Angaben seines Anwalts wurde der 26-Jährige in der Haftanstalt Fleury-Mérogis südlich von Paris in Untersuchungshaft genommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.