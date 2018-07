Madrid (SID) - Bayern-Gegner Atletico Madrid muss in den drei entscheidenden Spielen um die spanische Fußball-Meisterschaft auf Cheftrainer Diego Simeone verzichten. Der Argentinier wurde nach der Ball-Affäre vom vergangenen Samstag beim 1:0-Erfolg gegen den FC Málaga für drei Partien gesperrt. Am Mittwochabend trifft Atletico im Halbfinalhinspiel der Champions League auf Rekordmeister Bayern München.

Beim Duell gegen Málaga war es kurz vor der Halbzeitpause zu einem Eklat gekommen, als bei einem Gäste-Konter aus Richtung der Atletico-Bank plötzlich ein zweiter Ball auf das Spielfeld im Estadio Vicente Calderón auf den Rasen geflogen war. Der Angriff der Andalusier wurde unterbunden, Simeone kurze Zeit später auf die Tribüne verbannt. Er selbst hatte den Ball zwar nicht auf das Spielfeld geworfen, aber offenbar einen Balljungen animiert, die unfaire Aktion zu starten.

"Der Schiedsrichter hat die richtige Entscheidung getroffen", hatte der Atletico-Coach am vergangenen Samstag nach seinem Tribünen-Verweis erklärt. Die Sperre bedeutet allerdings einen schweren Schlag für die Titelambitionen des Hauptstadtklubs im Dreikampf mit Tabellenführer FC Barcelona und dem Lokalrivalen Real Madrid in der Primera Division. Simeone fehlt Atletico in den Heimspielen gegen Rayo Vallecano und Celta Vigo sowie auswärts bei UD Levante.