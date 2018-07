Liverpool (SID) - Dem französischen Fußball-Nationalspieler Mamadou Sakho vom englischen Erstligisten FC Liverpool droht eine mehrjährige Sperre und damit auch das Aus für die anstehende EM-Endrunde (10. Juni bis 10. Juli) im eigenen Land. Nach Informationen des Guardian und der BBC verzichtete der 26 Jahre alte Verteidiger auf die Öffnung der B-Probe, nachdem er nach dem Europa-League-Spiel bei Manchester United (1:1) am 17. März angeblich positiv auf einen nicht erlaubten Fatburner getestet wurde.

Sakho hätte bis Dienstag auf die Öffnung der B-Probe bestehen können. Die UEFA wird nun über eine Sperre für den Franzosen entscheiden; die Regelsperre für ein Dopingvergehen beträgt vier Jahre. Liverpool, das am Donnerstag mit dem deutschen Teammanager Jürgen Klopp auf der Bank sein Halbfinal-Hinspiel in der Europa League beim FC Villarreal in Spanien bestreitet, hat sich bislang noch nicht offiziell zum aktuellen Stand bei Sakho geäußert.

Sakho hatte in den beiden Viertelfinal-Spielen der Europa League gegen Borussia Dortmund (1:1/4:3) jeweils über die komplette Distanz gespielt und im Rückspiel das 3:3 erzielt. Auf die Spielwertung hat ein positiver Dopingtest aber keine Auswirkung.