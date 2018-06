Athen (AFP) Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras fordert einen Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, um einen Durchbruch in den Reformverhandlungen mit den Gläubigern des Landes zu erzielen. Tsipras werde am Mittwoch EU-Ratspräsident Donald Tusk anrufen, der für die Einberufung von Gipfeltreffen zuständig ist, sagte ein Regierungsvertreter in Athen. Dabei werde Tsipras um die Einberufung des Treffens bitten.

