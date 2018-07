Brüssel (AFP) EU-Ratspräsident Donald Tusk hat die Finanzminister der Eurozone aufgefordert, schnellstmöglich ein Treffen zum Reformstreit mit Griechenland anzusetzen. "Wir müssen eine Situation erneuerter Unsicherheit vermeiden", sagte Tusk am Mittwoch in Brüssel. Nötig sei das Treffen deshalb "in Tagen, nicht Wochen". Zur Forderung von Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras nach einem Gipfel der Staats- und Regierungschefs äußerte sich Tusk nicht.

