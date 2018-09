Tokio (AFP) Leere Auftragsbücher und ungewisse Aussichten: Die Folgen des Skandals um gefälschte Verbrauchsangaben ist für den japanische Autobauers Mitsubishi noch nicht abzuschätzen. Die Bestellungen in Japan seien seit Enthüllung des jahrelangen Betrugs um die Hälfte eingebrochen, sagte Konzernpräsident Tetsuro Aikawa am Mittwoch in Tokio. Die langfristigen Folgen für die Verkaufszahlen seien noch nicht absehbar. Die Lage sei "sehr ernst".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.