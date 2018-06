Dakar (AFP) Bei einer Schießerei in dem afrikanischen Inselstaat Kap Verde sind mindestens elf Menschen getötet worden. Bei den Toten in einer Militäreinrichtung in Monte Tchota, nördlich der Hauptstadt Praia, handele es sich um acht Soldaten, zwei spanische Techniker und einen örtlichen Zivilisten, erklärte die Regierung am Dienstag. Der mutmaßliche Täter, ein Soldat, sei flüchtig.

