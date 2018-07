Mailand (dpa) - Doppelte Premiere in der Liga der Besten: US-Sängerin Alicia Keys (35) wird beim Champions-League-Finale Ende Mai in Mailand erstmals neue Songs aus ihrem kommenden Album präsentieren. Das gab die Grammy-Gewinnerin ("Girl On Fire") am Dienstagabend bekannt.

Es sei das erste Mal, dass es im Rahmen der Eröffnungszeremonie des Endspiels um die europäische Fußball-Krone einen Live-Act geben werde.

"Es wird ein gewaltiger Moment in der Geschichte, der den Geist all der Gemeinsamkeiten zeigt, die wir teilen. Egal, wo wir leben und wer wir sind", erklärte Keys. "Ich bin geehrt, ein spezieller Teil solch eines geliebten Erlebnisses zu sein."

Das Finale der Champions League wird am 28. Mai im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion ausgetragen. Der FC Bayern München, Real Madrid, Manchester City und Atlético Madrid kämpfen derzeit um den Einzug ins Endspiel.

Mitteilung Alicia Keys