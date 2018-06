Kuala Lumpur (AFP) Die Zahl der Piraten-Angriffe auf hoher See hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres weiter abgenommen, zugleich ist eine starke Zunahme gewaltsamer Attacken auf Schiffe vor der Küste Westafrikas zu verzeichnen. Das International Maritime Bureau (IMB) listet in seinem am Mittwoch veröffentlichten Quartalsbericht 37 Piratenangriffe und bewaffnete Überfälle auf See weltweit auf.

