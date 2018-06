Sotschi (dpa) - Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff ist von den Nehmer-Qualitäten von Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton in dieser Saison beeindruckt.

"Lewis hätte allen Grund, von seinem Saisonstart entmutigt zu sein. Aber er ist ruhig und zuversichtlich - er geht mit den Rückschlägen wie ein echter Champion um", schwärmte Wolff von dem Briten. Hamilton hat vor dem vierten Grand Prix dieses Jahres am Sonntag in Sotschi schon 36 Punkte Rückstand auf seinen Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg.

Hamilton hatte in den ersten beiden Rennen eklatante Startprobleme, zuletzt in China machte ihm vor allem ein Technikdefekt an seinem Silberpfeil zu schaffen. "Nach all den Jahren sagt mir meine Erfahrung, dass ich nach Rückschlägen die Ruhe bewahren und weiter pushen muss", beschwichtigte der 31-Jährige. "Ich habe das schon einige Male erlebt. An den kommenden 18 Rennwochenenden kann viel passieren und ich habe vollstes Vertrauen in dieses Team."

Rosberg bleibt trotz seiner bislang makellosen Saison gewarnt. "Es braucht nur ein schlechtes Wochenende, um den Vorsprung aufzubrauchen. Lewis ist der amtierende Champion und damit für mich noch immer die Messlatte", erklärte Rosberg. "Nico ist in einer großartigen Form, bleibt jedoch mit beiden Beinen auf dem Boden", lobte Wolff den deutschen Seriensieger.

